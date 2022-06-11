Özorun: Seri yakalamak adına kazanmak hedefindeyiz

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde dördüncü hafta oynanacak.

2. Grupta,12 Haziran Pazar günü saat 18:00’de Çamlıbel SK, Yeşiltepe Ilgaz’ı, Şehit Şevket Kadir Stadında konuk edecek. İsmail Ercan’ın yöneteceği maç öncesinde Yeşiltepe Ilgazkulüp başkanı Alper Özorunşu açıklamayı yaptı:

“Kalkanlı maçı öncesinde 2 sakatımız vardı. Buna rağmen sahadan galip ayrıldık.Ama Salih ve Uğur’un sakatlıkları devam eder.Hocalarımıza ve futbolcularımıza galibiyetten ötürü teşekkür ederim.

Bizim için ligde her maç final havasındadır.Bu nedenle maç maç bakıyoruz.Hocamız Ertaç Taşkıran bu işi en iyi bilenlerdendir.Ona güvenimiz tamdır.Takıma, çok pozisyon üreten, göze hoş gelen bir oyun oynatıyor.Çamlıbel karşısında da seri yakalamak adına kazanmak hedefindeyiz.

Hedefimiz bir üst lige çıkmaktır.Yönetim – antrenör– futbolcu ve taraftarlar buna inanmış vaziyettedir.Ara transfer döneminde yapılacak transferler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Tüm takımlara başarılar dilerim.



