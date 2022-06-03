Özorun: Lig kısa olduğu için kazanmak zorundayız

Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak.
İktisatbank BTM 2.Ligi'nde 2. Grupta5 Haziran Pazarsaat 17:30’da başlayacak ikinci hafta maçında ilk hafta farklı galip gelen Yeşiltepe Ilgaz, ilk haftayı beraberlikle tamamlayan Yeşil Harnıp Kozanköy’ü, Şehit Şevket Kadir Stadında konuk edecek.
Süper Lig hakemi Utku Hamamcıoğlu’nun yöneteceği zorlu maç öncesinde Yeşiltepe Ilgaz başkanı Alper Özorun maçla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Sezona futbolumuzun önemli golcülerinden Ertaç Taşkıran’ın hazırladığı takımımız ile girdik.
Ertaç Taşkıran, futbolla ilgili tüm konularda sorumluluk üstlenerek, yönetim kurulunun üzerindeki yükün çoğunu üstlendi. Yeşil Harnıp Kozanköy ile Pazar günü kendi sahamızda zorlu bir maç yapacağız. Bu nedenle de maça 4 antrenmanla hazırlandık.
Ligin boyunun kısa olduğunun bilinci içerisinde maçlarımıza hazırlanıyoruz. Kozanköy maçını da kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hedefimiz galibiyet olacak.”
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