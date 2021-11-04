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Özkoç’tan, Dumlupınar gençlerine moral yemeği

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Süleyman Özkoç, Yonpaş Dumlupınar A2 Takımına kahvaltı düzenlerken, zirve yarışına devam gençlerin motivasyonunun yükselmesini sağladı

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Özkoç’tan, Dumlupınar gençlerine moral yemeği
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AKSA Süper U20 Liginde yedinci hafta geride kalırken, Mağusa Türk Gücü U20 Takımı 21 puanla zirvede yer alıyor.
Gönyeli ile Yonpaş Dumlupınar ise 18 puanla lideri takip ediyor. Lige Mağusa derbisinde Mağusa Türk Gücü’ne 1-0 mağlup olarak başlayan Yonpaş Dumlupınar, daha sonra ligde oynadığı altı karşılaşmayıda kazanarak topladığı puanlarla zirve yarışında takibini sürdürüyor. Zirve mücadelesi veren ekiplerden Doğan Türk Birliği ve Gönyeli’yi mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yonpaş Dumlupınar’da zirve yarışına devam etmenin mutluluğu yaşanıyor.
Elde edilen başarılar sonrasında Ekor Premier’de Desly Dövüz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç tarafından Yonpaş Dumlupınar A2 Takımına kahvaltı verildi. Süleyman Özkoç, Yonpaş Dumlupınar A2 Takım antrenörleri Tolga Güçsoy, Murat Çoban, kaleci antrenörü Ali Can ve futbolcuların katıldığıkahvaltı, neşeli ve güzel bir atmosferde gerçekleştirildi.
Kahvaltı sonrasında gençlerin motivasyonu artırılırken, Süleyman Özkoç, kulüp ayrımı yapılmaksızın gerek altyapılardaki özkaynaklar gerekse de gençlere sahip çıkarak maddi manevi destek olan katkı koyarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini açıkladı.      
 
 
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