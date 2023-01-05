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Özgüç Türkalp hakemliği bıraktı

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Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdığını açıkladı

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Özgüç Türkalp hakemliği bıraktı
Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdığını açıkladı.
Türkalp, "Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı.
Özgüç Türkalp'in yazılı açıklaması şöyle;
"1995 yılında başladığım Hakemlik kariyerimde birçok klasmanda görev yaptım. 28 yıla sığan bu süreçte Türk Futboluna katkıda bulunmaya çalıştım. Futbolun tüm paydaşlarının başarılı olmak için sahaya çıktığı bir arena da, bende başarılı olmak için sahaya çıktım. Verdiğim karalar, bir tarafı mutlu ederken diğer tarafı da mutsuz etti.
29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır.
Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi, bir de sonu vardır. İnişli çıkışlı bu süreçte her zaman yanımda olan aileme, dostlarıma, hakem arkadaşlarıma ve üzerimde emeği olan yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum.
Aktif hakemlik görevime 04.01.2023 tarihi itibariyle veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla." 
 
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