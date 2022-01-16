banner762
banner753
Hentbol’da U16 ligi heyecanı devam ediyor
Hentbol’da U16 ligi heyecanı devam ediyor
1 0
Citroen C5 Aircross makyajlandı
Citroen C5 Aircross makyajlandı
14 0
 
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
12 0
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
30 0
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
21 0
Görneç’ten transfer taarruzu
Görneç’ten transfer taarruzu
68 0
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
21 0
banner661

Ozanköy’e ilk darbe Lapta’dan

banner476

İktisatbank BTM 1. Lig 5.haftasında Beyaz Grubun önemli maçında Lapta konuk olduğu Ozanköy’ü 2-1 mağlup ederek ona ilk yenilgisini tattırdı

banner714
Ozanköy’e ilk darbe Lapta’dan
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup 5.hafta maçında Lapta konuk olduğu Ozanköy’ü 2-1 mağlup etti.
Haftanın en önemli maçlarından birinde grubun iki güçlü ekibi Ozanköy ile Lapta, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısını Lapta, 36.dakikada Bülent’in kafa golüyle 1-0 önde tamamladı. Ozanköy, 52.dakikada Ali Sayalan’ın golü ile skora dengeyi getirirken, Lapta futbolcusu Necip Birinci 70.dakikada kırmızı kart gördü. Maçın son dakikalarında oyuna sonradan dahil olan Burak Aşan attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından Lapta puanını 12’ye çıkarırken, Ozanköy ise ilk yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.