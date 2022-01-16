Ozanköy’e ilk darbe Lapta’dan

İktisatbank BTM 1. Lig 5.haftasında Beyaz Grubun önemli maçında Lapta konuk olduğu Ozanköy’ü 2-1 mağlup ederek ona ilk yenilgisini tattırdı

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup 5.hafta maçında Lapta konuk olduğu Ozanköy’ü 2-1 mağlup etti.

Haftanın en önemli maçlarından birinde grubun iki güçlü ekibi Ozanköy ile Lapta, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısını Lapta, 36.dakikada Bülent’in kafa golüyle 1-0 önde tamamladı. Ozanköy, 52.dakikada Ali Sayalan’ın golü ile skora dengeyi getirirken, Lapta futbolcusu Necip Birinci 70.dakikada kırmızı kart gördü. Maçın son dakikalarında oyuna sonradan dahil olan Burak Aşan attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Lapta puanını 12’ye çıkarırken, Ozanköy ise ilk yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

