banner913
banner932
Mormenekşe, ikinci devrede uyandı
Mormenekşe, ikinci devrede uyandı
13 0
Polisiye olaylar...
Polisiye olaylar...
18 0
 
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
29 0
Dr. Küçük örnek alınmalı
Dr. Küçük örnek alınmalı
10 0
Zorlu maçta YDÜ finalde
Zorlu maçta YDÜ finalde
9 0
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
10 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
41 0
banner915

Ozanköy, şampiyon olarak geri döndü

banner476

BTM 1.Lig Beyaz Grup'ta şampiyon Ozanköy 2 sezonluk aranın ardından yeniden AKSA 1.Lig'de mücadele edecek

banner825
Ozanköy, şampiyon olarak geri döndü
banner931
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup'ta şampiyon Ozanköy Spor Kulübü oldu. Liglerimizin köklü kulübü Ozanköy, Mustafa Özkayım Stadı'nda oynanan maçta ligden düşmesi kesinleşen ezeli rakibi Tatlısu ile karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan Ozanköy 2 sezonluk aranın ardından yeniden AKSA 1.Lig'de mücadele edecek.
Başkanlığını yıllarca futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan Ozanköy takımı ligin bitimine 1 hafta kala en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkararak şampiyonluk ipini göğüsledi.
Karşılaşma sonunda Ozanköy'e kupasını KTFF BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir ve BTM Kurulu Başkanvekili Turgay Çağer verdi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.