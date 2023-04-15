Ozanköy, şampiyon olarak geri döndü

BTM 1.Lig Beyaz Grup'ta şampiyon Ozanköy 2 sezonluk aranın ardından yeniden AKSA 1.Lig'de mücadele edecek

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup'ta şampiyon Ozanköy Spor Kulübü oldu. Liglerimizin köklü kulübü Ozanköy, Mustafa Özkayım Stadı'nda oynanan maçta ligden düşmesi kesinleşen ezeli rakibi Tatlısu ile karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan Ozanköy 2 sezonluk aranın ardından yeniden AKSA 1.Lig'de mücadele edecek.

Başkanlığını yıllarca futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan Ozanköy takımı ligin bitimine 1 hafta kala en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkararak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Karşılaşma sonunda Ozanköy'e kupasını KTFF BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir ve BTM Kurulu Başkanvekili Turgay Çağer verdi.