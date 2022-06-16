Orhan, Mesarya’yla devam

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Mesarya forması giyen MTG futbolcusu Orhan Kalaycı, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giyecek.

Orhan, geçtiğimiz sezon 28 maçta ilk 11 olarak sahaya çıkarken, 2 de gol atmıştı.

Başarılı solak, usalmedya'ya yaptığı açıklamada, "Mesarya'da çok mutluyum. Yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu çok uyumlu ve çalışkan. Mesarya'nın başarısı için elinden geleni yapacağım" dedi.

