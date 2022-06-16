Orhan, Mesarya’yla devam

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Mesarya forması giyen MTG futbolcusu Orhan Kalaycı, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giyecek.
Orhan, geçtiğimiz sezon 28 maçta ilk 11 olarak sahaya çıkarken, 2 de gol atmıştı.
Başarılı solak, usalmedya'ya yaptığı açıklamada, "Mesarya'da çok mutluyum. Yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu çok uyumlu ve çalışkan. Mesarya'nın başarısı için elinden geleni yapacağım" dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.