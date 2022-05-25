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Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a duygusal veda

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Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a "19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum" sözleriyle veda etti

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Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a duygusal veda
Instagram hesabından açıklamada bulunan Oğuzhan, "İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Kalbim 'Beşiktaş' demişti. O günkü heyecanımı asla tarif edemem. İlk senem 'Feda' senesiydi. Feda ederek başlamıştı yolculuğumuz. Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı, çok şey öğretti." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulüpte ilk lig şampiyonluğunu yaşadığı 2015-2016 sezonunun çok anlamlı olduğuna vurgu yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Statsız geçen senemizde bütün maçlarımızı deplasmanda oynamanın yorgunluğunu, hepimizin içindeki umut ve yolun sonundaki ışığı görmemiz alıyordu. O sene çok özeldi. 2015-2016 sezon başı kampında şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. O sene, hayatımda daha önce yaşamadığım bir takım ve aile ortamıyla çok özel bir şampiyonluğa imza attık. Statsız geçen koca bir sezon sonunda stadımızda ilk şampiyonluğu yaşamak tek başına unutulmaz bir başarı oldu hepimize. O sene bizi birbirimize daha da kenetledi, motive etti." şeklinde görüş belirtti.
 
 
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