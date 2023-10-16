Ocak’ta Mehmet Bolkan dönemi

Aksa Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nda teknik direktörlük görevine Mehmet Bolkan'ı getirildi.
İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Ocak'ta Hasan Burgaç ile Çetinkaya maçı sonrası yollar ayrılmıştı.
Daha önce iki dönem çalıştığı Türk Ocağı'nda göreve getirilen Mehmet Bolkan'ın yardımcılıklarını Hakan Dervişoğlu ile Sıtkı Karadal yapacak.
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