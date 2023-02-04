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Ocak, Remzi’yle Gönyeli’yi yaktı

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Gönyeli’yi Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında konuk eden Türk Ocağı, golcüsü Remzi’nin attığı golle 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı

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Ocak, Remzi’yle Gönyeli’yi yaktı
Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Engin Akkagün, Yusuf Atlar
TOL: Hüseyin, Ertaç, İlker İnceler, Doğukan, Sıllah, İbrahim Köse, Yunus, Ömer, Bilal, İlker Tek, Remzi
Gönyeli: Mustafa Dağman, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Hacı, Kahraman, Anıl, Osita, Kadir, Berkay, Rıdvan, Ahmet Eser, Yusuf
Goller:70.Dk Remzi (TOL)
 
AKSA Süper Ligin 17. Haftasında Türk Ocağı, Gönyeli’yi Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında konuk etti.
Maçın ilk devresinde Türk Ocağı, Gönyeli karşısında üstün oynarken, Gönyeli’de kaleci Mustafa ve takımın dirençli oyunu sonrasında devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede de Türk Ocağı üstünlüğü devam ederken, 70’te gelişen atakta Remzi takımını öne geçiren golü kaydetti. Son bölümde Gönyeli eşitlik için rakibinin üzerine gitse de Türk Ocağı 1 – 0‘lık skoru koruyup maçı kazanmasını bildi.
(Foto: Gökhan Kuzu)
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