Ocak, Remzi'yle lige tutundu

AKSA Süper Lig Play-out 3. maçında Türk Ocağı karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Hamitköy, ligden ihraç edilen Miracle Değirmenlik ve düşen Gönyeli'nin ardından lige veda eden son takım oldu

Stat:Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci

Hamitköy: Tolga, Sercan(Cemre), Kemal(Mert), Orhan(Mehmet), Ardahan, Osman, İbrahim, Altan, Serhat, Toykan, AloumFaye.

Türk Ocağı: Hüseyin, İlker İnceler, Bilal, Mehmet(Yunus), Doğukan, Ertaç, Ömer, İlker Tek, İbrahim Köse, Remzi, OusmanSillah.

Goller: Dk.56 Toykan(Pen), Dk. 84 Faye(Hamitköy), Dk. 77 OusmanSillah, Dk. 90 Remzi(T.Ocağı)

K.Kart: Dk. 82 Osman Turgut(Hamitköy)





Aksa Süper Lig’de play-out son maçı dün oynandı ve Değirmenlik ve Gönyeli’nin ardından Hamitköy Süper Lig’e veda eden 3.takım oldu.

Play out son maçına Türk Ocağı 3 puan önde başlarken, Hamitköy rakibi karşısında 2 kez öne geçti ve Süper Lig’de kalmaya çok yaklaştı ancak Ocak takımı beraberliği yakaladı ve Süper Lig’e tutundu.

İlk devresi her iki takımında kontrollü oynaması nedeniyle pozisyonsuz geçerken takımlar ikinci devrede karşılıklı goller buldu. Ocak, İbrahim Köse’yle bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Maçta Hamitköy 56’da Toykan’ın penaltısı ile öne geçti, Ocak 77’de Ousman ile beraberliği yakaladı. Hamitköy 84’te Faye ile bir kez daha öne geçti. Ocak son dakikada Remzi ile berberlik golünü buldu ve Ocak Süper Lig’de kaldı, Hamitköy 1.Lig’e düştü.

Karşılaşma sonunda Türk Ocağı takımı futbolcuları ligde kalmanın mutluluğunun gözyaşlarını dökerken, Hamitköy futbolcuları ise son dakika kaçırdıkları galibiyetle ligden düşmenin üzüntüsünü yaşadılar

