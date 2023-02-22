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Ocak, kupada Mesarya’yı yaktı

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Kupada final hesapları yapan Mesarya takımı konuk ettiği Türk Ocağı’na 2 -1 mağlup olarak 2. turda kupaya veda ederken, Türk Ocağı yoluna devam etti

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Ocak, kupada Mesarya’yı yaktı
Stad: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler:KeremEran, Mehmet Volkan Çelik, Cenk Aras Özfutu
Mesarya: Mehmet, Abdullah, Yusuf, Sinan, Hüseyin Çıdamlı(Hüseyin Paşa), Okan, İbrahim Çıdamlı, Çağrı(Oğuzhan), Eray(Mustafa), Ahmet Kara, Debuto.
Türk Ocağı: Hüseyin, İlker İnceler, Yunus, Doğukan, Bilal, Ömer, İlker Tek(Mehmet), OusmanSillah, İbrahim Köse, Ertaç, Remzi.
Goller: Dk 87 Okan(Mesarya), Dk 22 Ertaç ve Dk. 75 İbrahim Köse(Türk Ocağı)
 
Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Süper Lig’in iki ekibi Mesarya ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Paşaköy, Hasan Onalt Stadı’nda yer alan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Türk Ocağı, çeyrek finale yükseldi.
Türk Ocağı 22. dakikada Ertaç Taşkıran ve 75. dakikada İbrahim Köse ile 2 farklı üstünlük yakaladı. 87. dakikada Mesarya’dan Okan Göktürk’ün golü farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Türk Ocağı çeyrek finale yükselen taraf oldu.
 
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