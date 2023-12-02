Ocak, Gençleri yaktı

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım Gençler Birliği ile Türk Ocağı'nın İskele'deki mücadelesinde Türk Ocağı geriye düştüğü karşılaşmadan 2 - 1 galip ayrılarak bu sezon ki ilk galibiyetini aldı

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Yusuf Atlar

Pera L. Gençlerbirliği: Hasan, Mehmetali, Gabriel, Berk, Osman, İsmet, Abüllaziz(Yıldıray(Erhan)), Obochi, Ahmet, Eray(Arda), Sertan.

Türk Ocağı: Hüseyin, İlker, Mustafa, Can, Kemal, Ousman Sillah, Mahmut, Musa(Mehmet), Doku(Ümit), Ertaç, Hikmet.

Goller: Dk. 28 Eray(Gençler Birliği), Dk. 52 Hikmet, Dk. 85 Musa (Türk Ocağı)

K.Kart: Dk 90 Sertan(Gençler Birliği)



Aksa Süper Ligin 11.haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada Gençler Birliği ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. İlk devreyi pera Gençler Birliği’nin 1 – 0 önde kapattığı mücadelede konuk Türk Ocağı ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Gençler Birliği takımı oldu. Ancak bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.

Dk. 28 Gençler Birliği atağında Sertan’ın pasıyla Türk Ocağı ceza sahası içinde topla buluşan Eray güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

Dk. 43 Türk Ocağı atağında Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Utku Hamamcıoğlu penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertaç’ın vuruşunda genç kaleci Hasan uzanarak topu kornere çelerek gole izin vermedi ve ilk devre Gençler Birliğii 1 – Türk Ocağı 0 şeklinde tamamlandı.

İkinci devreye baskılı başlayan ev sahibi Gençler Birliği olurken golü bulan T. Ocağı oldu.

Dk. 52 Hızlı gelişen Türk Ocağı atağında Ertaç'ın pasında Gençler Birliği ceza sahası üzerinde topla buluşan Hikmet sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 1 – 1

Dk.60 Gençler Birliği atağında Sertan'ın pasıyla topla buluşan Ahmet Kara dönerek sert vurdu direk dibinden kaleci Hüseyin topu kornere çeldi.

Dk. 78 Türk Ocağı atağında topla buluşan Doku'nun pasıyla defans arkasında topla buluşan Mahmut kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci ayaklarıyla topu çıkardı.

Dk. 83 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Obochi'nin pasıyla topla buluşan Ahmet önünü boşaltarak şutunu attı ancak kaleci topu kornere çeldi.

Dk. 85 Türk Ocağı atağında Hikmet'in kaldırdığı topu Ertaç kafayla Musa'ya bıraktı. Musa defanstan sıyrılarak şutunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 1-2

Dk. 90 Gençler Birliği atağında Sertan ayağını fazla kaldırınca hakem faulü vererek ikinci sarı karttan kırmızı kartla Sertan’ı oyun dışına gönderdi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2- 1 Türk Ocağı üstünlüğüyle tamamlandı.



