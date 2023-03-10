Ocak, Çetinkaya’yı yaktı

Türk Ocağı konuk olduğu Çetinkaya'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Mustafa Torun.

Çetinkaya: Atakan, Burak, Mehmet Söker, Agit, Osman, Cemal Kurt, Eren, Recep, Agoha, Ramadan , Berkant), Çağlar .

Türk Ocağı: Hüseyin, Bilal, İlker İnceler, Doğukan, Sillah, İbrahim, Ertaç, Yunus, Ömer, İlker Tek, Tuğberk.

Goller: Dk. 7 Sillah, Dk. 21 ve 25 Ertaç (Pen) (Türk Ocağı)





AKSA Süper Lig'in 20. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekip, Çetinkaya ile Türk Ocağı karşılaştı. Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Türk Ocağı bire bir rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Dk. 7: TOL atağında Ertaç’ın kullandığı köşe vuruşunda uzaklaştırılamayan topa Sillah sert vurarak topu ağlara gönderdi (0-1).

Dk.17: TOL atağında ceza sahası dışından Doğukan’ın sert vuruşunda kaleci Atakan’dan dönen topa Ertaç vurdu ancak top dışarıya gitti.

Dk.19: TOL atağında savunma arkasına gönderilen topta İbrahim Köse’nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Atakan topu yumrukladı.

Dk.21’: TOL farkı 2’ye çıkardı. Bu dakikada gelişen atakta ceza sahası içerisinde Ömer Gül, Ramadan’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertaç skoru 2-0 yaptı.

Dk.25: TOL atağında soldan İbrahim Köse’nin ortasında Burak Emir topa elle müdahale etti. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertaç kendisinin 2’nci takımının 3’üncü golünü attı (0-3).

İlk yarıyı Türk Ocağı 3-0 önde kapattı.

Dk.50: TOL atağında Doğukan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurmaya gecikince pozisyon sonuçsuz kaldı.

Dk.65: Çetinkaya serbest atış kazandı. Çağlar’ın kullandığı atışta top dışarıya gitti.

Dk.78: Çetinkaya atağında Cemal dönerek vuruşunu yaptı kaleci Hüseyin golü önledi.

Dk.88: Çetinkaya serbest atış kazandı. Agoha’nın vuruşunu kaleci Hüseyin önledi.

Dk.89: Çetinkaya atağında Cemal’ın pasında Eren’in vuruşu az farkla dışarıya gitti.



