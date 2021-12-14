Nurel "Fidelis gelecek ayın maaşını bizden talep etti"

Merit Alsancak Yeşilova başkanı Redif Nurel önemli açıklamalarda bulundu.

Fidelis'in adadan ayrılması ve parasını alamadığı yönündeki iddialarından sonra söz hakkı doğan ve açıklamalarda bulunan Redif Nurel, "Fidelis'in bu kulüpten bir kuruş alacağı yok. Hatta fazlasını bile verdik. İstanbul'a gittikten sonra kendisi ile görüştük. Gelecek ayın maaşını bizden talep etti. Biz de adaya gelirse maaşını ödeyeceğimizi belirttik. Fidelis ise gelmeyi tercih etmedi." dedi.

Pandemi döneminin her sektörü olumsuz etkilediğini belirten Nurel: "İddia edilen gibi bir ekonomik sıkıntımız yok. Oyuncu maaşlarını düzenli ödüyoruz. Tabii ki kurun yukarı çıkması, maliyetlerin artması, pandemi ile şartlar daha zor hale gelmiştir. Ancak biz sağlam ilişkiler üzerine kurulu bir aileyiz. Oyuncularım karakterli ve formanın değerini bilirler." diye konuştu.

