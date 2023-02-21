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Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
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TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
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“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
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Northernland Kıbrıs Kupası’nda 2. Tur maç programı

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Northernland Kıbrıs Kupası’nda 2. Tur maç programı
Göçmenköy – Merit A. Yeşilova: 1-1(2-1 Uzatmalarda)
Yarın
13:30 Cihangir Stadı: Cihangir – Yonpaş Dumlupınar (Fehim Dayı)
13:30 Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Ünmar Maraş (Şakir Azizoğlu)
13:30 Atatürk Stadı: ChinaBazaar Gençlik Gücü – Lefke (Mehmet Sezener)
13:30  Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Türk Ocağı (Kerem Eran)
13:30 Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Pera L. Gençler Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
13:30 Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Mağusa Türk Gücü (Zekai Töre)
23 ŞUBAT PERŞEMBE
13:30 Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan Türk Birliği (Utku Hamamcıoğlu
 
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