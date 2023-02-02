Nefes kesen maçta kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.
Nefes kesen maçta Adana Demirspor'un golü 83. dakikada (Penalıt) Cherif Ndiaye'den gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.
32. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşunda Altay Bayındır gole izin vermedi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 45, Adana Demirspor ise 38 puana yükseldi.
Karşılaşma sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kırmızı kart gördü.
Valencia, Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye çıkardı.