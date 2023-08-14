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Necati Genç, resmen GG’de

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Necati Genç, resmen GG’de
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Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü ile daha önce anlaşmaya varan BTM 2. Lig şampiyonlarından Tuzlaspor kaptanı Necati Genç imzayı başkent ekibine attı. Genç, China Bazaar Gençlik Gücü'ne bonservisiyle transfer oldu. Necati geçtiğimiz akşam Tuzlaspor ile BTM 1.Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı.

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