Mustafa Salk hazır

AKSA Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Merit Alsancak Yeşilova’nın başarılı futbolcusu Mustafa Salk sakatlıktan kurtuldu.
İki ayak tarak kemiklerinde farklı tarihlerde kırıklar oluşan ve uzun süredir sahalarda olmayan başarılı orta saha futbolcusu Mustafa Salk iyileşti. Takımla antrenmanlara çıkan Mustafa Salk, teknik heyetin onay vermesi durumunda Merit Alsancak Yeşilova’nın, Kerem Eran’ın yöneteceği Üner Berkalp Stadındaki Baf Ülkü Yurdu maçında forma giymesi bekleniyor.
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