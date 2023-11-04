MTG, ikinci devrede açıldı

YER: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Halil Atlar, Sertan Alkın

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Ufuk, Emre Kuvvetlişahin, Mehmet Gürlü (Uğur), Bünyamin, Zihnî (Sinan Öğüt), Ünal, Mustafa Salk (Doğukan), Ergün, Arif Uysal (Hasan Celil Evren), Doukara, Şenol Şöför (Dinopeter)

MİRACLE KARŞIYAKA: Erdoğan, İlker, Mehmet Göktaş, Sena, Mustafa Vardı, Ali Özbahar, Barkın, Ahmet Hatay (Mustafa Süzgen), Toykan (Ayhan), Assanen Diatta, Pote (Mustafa Soytürk)



Aksa Süper Ligin 7. haftasında zirve yarışındaki Mağusa Türk Gücü konuk ettiği M.Karşıyaka'yı ikinci devrede bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

9. Dk. soldan Mehmet Gürlü'nün ortasinda kale önünde Arif kafa vurdu top yandan dışarıya gitti.

15. Dk. gelişen MTG atağında Doukara kaleciyle karşı karşıya vurmadı pasını Mustafa Salk'a verdi Mustafa Salk'ın vuruşu defanstan döndü.

19. Dkda gelişen Miracle Karşıyaka atağında Toykan'ın vuruşunda top direğin yanından dışarıya gitti.

34. Dk. Da serbest atışta Erhun'un vurusunda kaleci Erdoğan yumrukladı.

45+3. Dakikada gelişen MTG atağında sağdan Şenol'un mücadelesinde kazanılan topu Arif ortaladı Ünal'ın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

İlk yarı golsu eşitlikle sona erdi.

48. Dk. soldan Doukara'nın pasında Mustafa Salk'ın vuruşu filelere gitti ve MTG 1-0 öne geçti.

56. Dk. Emre Kuvvetlişahin sağdan ortaladı Doukara altipas içinde sert vurdu ama top direkten döndü.

59. Dk. gelişen Miracle Karşıyaka atağında Assane Diatta'nın vuruşunu yaptı kaleci Ufuk önledi.

62. Dk. gelişen MTG atağında Dinopeter defansın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

73. Dk. sağdan Emre Kuvvetlişahin'in ortasında Dinopeter vurdu top filelere gitti ama hakem Turgay Misk yardımcısının uyarısıyla ofsayt nedeniyle golü geçerli saymadı.

85. Dk. Gelişen MTG atağında Ergün yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu ve topu 90'a taktı. 3-0

86. Dakikada kale önünde Dinopeter'in yere doğru sert vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

88. Dakikada Mustafa Vardi'nin sert vuruşu yandan dışarıya gitti.

90. Dakikada Mustafa Süzgen getirdiği topu Diatta'ya verdi kaleci Ufuk'un müdahalesiyle yerde kalan Diatta'dan gelen topu Mustafa Süzgen filelere gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca MTG maçtan 3-1 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapadı.

