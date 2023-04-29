MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı

AKSA A2 Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Mağusa Türk Gücü, bugünkü Yenicami maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Kupa töreni esnasında büyük sevinç yaşayan genç futbolcular, kazandıkları şampiyonluğu ‘Şampiyon Melekler Takımı’na adadı.
Ligin 29’uncu haftasında Yenicami’yi 3-2 mağlup eden Mağusa Türk Gücü, önceki hafta lig şampiyonluğunu garantilemişti.
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