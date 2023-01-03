Mormenekşe’nin, golcüsü geri dönüyor

Aksa 1. Lig’in köklü ekibi Mormenekşe’de ilk devrenin son 4 haftasında vatani görevi için Türkiye’ye dönen golcüsü Erhan Çınar’ın vatani görevini tamamlayarak takıma dönecek olmasının sevinci yaşanıyor

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin Türkiyeli golcü futbolcusu Erhan Çınar, ikinci devrede yeniden takımın kadrosuna katılacak. İlk devrenin son bölümünde askerliği nedeniyle Türkiye’ye giden Erhan Çınar, askerliğini tamamladı. 3 haftalık bedelli askerliğini tamamlayan Erhan Çınar, ikinci devrede takımın en önemli gol silahı olacak.

Erhan Çınar, ilk devrede oynadığı 11 maçta 11 kez kale ağlarını havalandırarak Mormenekşe’nin galibiyetlerinde önemli bir paya sahip olmuştu.

