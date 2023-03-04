Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi

Aksa 1. Ligde orta sıralarda mücadele eden Mormenekşe, konuk ettiği play-off hattındaki Yalova’yı 4-2 mağlup ederek evine eli boş gönderdi

İbrahim DALOĞLUAksa 1. Ligin 19. Haftasında play-off hatındaki Yalova konuk olduğu orta sıralardaki Mormenekşe karşısında maçın başında öne geçmesine karşın Mormenekşe’nin arka arkaya bulduğu gollere cevap vermeyince 4-2 mağlup olarak evine eli boş döndü.Karşılaşmaya konuk Yalova iyi başladı.Dk. 5 Orta alanda Mormenekşe defansının kaybettiği topla buluşan Muammer'in pasıyla Mormenekşe ceza sahasının üzerinde topla buluşan Zekai aşırtma bir vuruşla önde olan kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu.Dk.33 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında arka direkte İrfan’ın çevirdiği topa kafayı koyan Erdoğ topu ağlarla buluşturdu.1-1Dk. 37 Mormenekşe'nin kazandığı serbest vuruşta Gökay'ın ortasında arka direkte yine topla buluşan Erdoğ ayağıyla topu ağlara gönderdi. 2-1Dk. 45 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Gökay'ın pasıyla topla buluşan Burak güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve ilk devrenin skorunu belirledi.3-1İkinci devreye Yalova gol için atak başlamasına karşı pozisyon üretemedi.Dk. 70 Mormenekşe'nin organize gelişen atağında Cemil'in ara pasıyla Yalova ceza sahası içinde topla buluşan Ertan güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-1Dk.76 Yalova atağında topla buluşan Cevdet Mormenekşe ceza sahasına girdi. Aykut'un müdahalesi sonucu Cevdet yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Cevdet'in vuruşunda kaleci Doğukan topa uzandı ama top ağlara gitti. 4-2Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabaları başka gol getirmeyince maç Mormenekşe 4 – Yalova 2 şeklinde tamamlandı.