Mormenekşe, uzatmada yıkıldı

Mormenekşe, konuk ettiği Ozanköy karşısında 2 – 0 önde girdiği uzatma dakikalarına arka arkaya kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılarak haftayı hayal kırıklığıyla kapattı

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Halik Erdem Canaloğlu, Yunus Cebi

Mormenekşe: Doğuhan, Erdoğ, Fetin, Aykut, Ahmet, Atakan, Sami(Tugay), Justice(Burak), Yasin(Rıdvan), Ertan(Mustafa), Erhan.

Ozanköy: Kürşat, Murat, Ahmet, Ertu(İsa), Murat, İbrahim, Emre(Ekrem), Barış(Mertkan), Abdullah, Mahmut, Berdan

Goller: Dk. 45 Sami, Dk. 56 Erhan(Mormenekşe), Dk. 90 ve 90+ 3 Berdan (Ozanköy)

Kırmız Kart: Dk. 89 Atakan (Mormenekşe)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin ilk haftasında ligin tecrübeli takımı Mormenekşe ile yeni takımı Ozanköy arasındaki mücadelede Mormenekşe 2 – 0 önde götürdüğü maçta uzatma anlarında kalesinde gördüğü 2 golle maç 2 – 2 tamamlandı.

Dk. 11 Hızlı gelişen Ozanköy atağında orta alanda Berdan'ın pasıyla topla buluşan İbrahim defanstan sıyrılarak önünü boşaltarak şutunda top yandan az farkla auta gitti.

Dk.35 Mormenekşe'nin hızlı gelişen atağında Sami'nin pasıyla topla buluşan Erhan çaprazdan Ozanköy ceza sahasına girdi. Şutunda defans topa son anda ayak koydu.

Dk. 45 Sağ kanattan gelişen Mormenekşe atağında Yasin'in pasıyla defans arkasında topla buluşan Sami çaprazdan sert bir vuruşla topu ters köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk.56 Mormenekşe'nin orta alanda kazandığı topla buluşan Justice'in defans arkasına attığı topa hareketlenen Erhan defansın ofsayt gerekçesiyle durmasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ve üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Dk. 65 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında Yasin'in ortasına iyi yükselen Erdoğ'un kafa vuruşunda top yere vurarak üst direkten auta gitti.

Dk. 83 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Mustafa'nın pasıyla topla buluşan Erhan önünü boşaltarak 18 yayının üzerinden şutunda kaleci topu son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.

Dk.86 Mormenekşe atağında sağ kanatta topla buluşan Rıdvan son çizgiye inerek ortaya kestiği topa kafayı koyan Mustafa topu ağlar yerine auta attı.

Dk. 90 Ozanköy'ün orta alanda kazandığı serbest vuruşta Abdullah'ın ceza sahasına ortasında Berdan'ın kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 2 – 1

Dk. 90 + 3 Ozanköy atağında Mormenekşe ceza sahasına yapılan ortada boş pozisyonda kale içinde topa kafayla topa dokunan Berdan ağlara gönderdi. 2 – 2

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 – 2 tamamlandı.



