Mormenekşe şansızlıklara dert yanıyor

Aksa birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü sporcu sorumlusu Hüseyin Tünsay şansızlıklardan dert yandı

Aksa 1.lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor kulübü bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Sezon başı koyduğu üst sıralar hedefinden uzaklaşan Mormenekşe’de sporcu sorumlusu Hüseyin Tünsay kaliteli bir kadroları olmalarına rağmen sezon başından itibaren yaşadıkları büyük şansızlıklar sonucu ligin orta sıralarında olduklarını söyledi.

Tünsay, sezon başı kalecileri Mehmet Salih’in çapraz bağlarını kopardığını ve uzun süre aralarında olmadığını, bununla beraber geçtiğimiz yıl çapraz bağ sakatlığı geçiren Burak’ın sezon açılış programını kaçırdığı, ayrıca defansın en önemli isimlerinden Erdoğ’un ise sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımının bazı maçlarında aralarında olamadığını ve son olarak da başarılı genç oyuncularından İrfan’ın son oynanan derbi maçta çapraz bağlarının koptuğunu belirtti. Bununla beraber TC’li oyuncuları Erhan Çınar’ın ilk önce ilk devrenin sonlarına doğru askerlik görevi için Türkiye’ye gitmesinden dolayı yaklaşık 5 maç kaçırdığını ve ikinci devrenin başında Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı ailesinin yanında olmak için ülkemizden ayrılmak zorunda kaldığını bu durumunda takımın hücum gücüne oldukça olumsuz yansıdığının altını çizdi.

Tünsday, bu kadar olumsuzluklara rağmen yine de başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve ligin geriye kalan bölümünde takımı hakettiği yere çıkarmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.

