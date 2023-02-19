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Mormenekşe ile Hamitköy yenişemedi

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AKSA Süper Lig ekibi Hamitköy ile Birinci Lig ekibi Mormenekşe’de oynadıkları hazırlık maçında sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldılar

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Mormenekşe ile Hamitköy yenişemedi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun deprem faciası nedeniyle verdiği 2 haftalık aranın sonuna gelinirken, takımlar hazırlık maçlarıyla maç eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.
AKSA Süper Lig ekibi Hamitköy ile Birinci Lig ekibi Mormenekşe de hazırlık maçında karşılaştılar. Cemal Balses Stadında oynanan maçta Mormenekşe ile Hamitköy, 2 – 2 berabere kaldılar.
Serkan Özdenkçi’nin yönettiği maçın ilk devresi karşılıklı penaltı golleriyle 1 – 1 berabere tamamlandı. Goller Rıdvan ve Toykan’dan geldi. İkinci devrede de karşılıklı birer gol atıldı. 2 – 2 biten maçta Mormenekşe’nin golünü Gökay, Hamitköy’ün golünü ise Kemal Barbet kaydetti.
 
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