Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından divan kurulu oluşturuldu. Divan Başkanı Emirali Öztüccar Divan Sekreterleri Mehmet Tikici ve Nurettin Şehitoğlu oldu. Mali raporu Başkan Ahmet Erbay’ın üyelere okumasının ardından mali rapor oy birliği ile kabul edildi. Başkanlık seçiminde tek aday olan Hakan Törehan Başkan seçildi.

Genel kurulda eski Başkan Ahmet Erbay’ın duygu dolu anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı. Yeni Başkan Törehan yönetim kurulunu bugün açıklayacağını söyledi.

