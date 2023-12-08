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Mesarya’da, Kürşat Özer dönemi

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Mesarya’da, Kürşat Özer dönemi
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İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Lig takımlarından Mesarya takımının yeni teknik direktörü belli oldu.
Serkan Önet’in istifasından üç haftadır Mesarya’da takımın başında Umut Güden çıkmıştı. Kulübün teknik direktörünü belirlememesi sonucunda ceza alacağı Mağusa Türk Gücü maçı öncesinde teknik direktörlük görevine Kürşat Özer’i getirildi. Umut Güden ise Kürşat Özer’in teknik heyetinde olacak. Mesarya, Vadilili futbol adamı Kürşat Özer’in yönetiminde yarın güçlü Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.
 
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