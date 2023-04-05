Mesarya, kupanın acısını fena çıkardı

Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Cenk Aras
Mesarya: Mehmet Özeralp, Okan, Orhan, Hüseyin Çıdamlı, Oğuzhan, Nevzat, Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Can, Debouto
Türk Ocağı: Hüseyin Erkan, Ertaç, İlker İnceler, Şükrü, Doğukan, Sillah, İbrahim Köse, Mehmet Uçar, Mahmut, Bilal, Remzi
Goller: 13 ve 74.Dk Debouto,34.Dk Can, 67.Dk Ahmet Kara (Mesarya)
AKSA Süper Lig’de 24.hafta karşılaşmasında Mesarya, Türk Ocağı’nı Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda konuk etti. Ligde üçüncülük mücadelesi veren Mesarya ile play – out hattından kurtulma mücadelesi veren Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Maçı Mesarya takımı 4 – 0 kazandı. Karşılaşmanın başında 7. Dakikada Sinan’ın, İbrahim Köse’yi düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda kaleci Mehmet, Remzi’nin şutunda gole izin vermedi. Golden sonra üstünlüğü elen Mesarya, Quentin Debouto ve Can Tülücü’nün golleriyle devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede sahanın hakimi olan Mesarya’ya farklı galibiyeti getiren golleri Quentin Debouto, ve Ahmet Kara kaydetti. 4 – 0’lık sonuçla Mesarya takımı puanını 48’e yükseltirken, Türk Ocağı 20 puanda kaldı.
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