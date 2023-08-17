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Mesarya ile Cihangir takas transferde anlaştı

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Cihangir bir süreden beridir transfer için görüştüğü Çağrı Kıral için Mesarya Kulübü’yle anlaşarak Tacettin Köse ile Osman Şah’ı Mesarya’ya vererek takas transferde anlaştı

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Mesarya ile Cihangir takas transferde anlaştı
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Transferde kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Ligin iki Mesarya bölgesi ekibi, Mesarya Spor Kulübü ile Cihangir kulüpleri bir süredir yaptıkları görüşmeler sonucunda üç futbolcunun kiralık transferleri konusunda anlaşmaya vardı.

Cihangir Çağrı Kıral'ı kadrosuna katarken, Mesarya da Tacettin Köse ile Osman Şah ile anlaştı.
 
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