banner913
banner932
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
10 0
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
20 0
 
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
11 0
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
8 0
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
10 0
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
46 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
24 0
banner915

Mesarya ile Aktunç’un yolları ayrıldı

banner476

banner825
Mesarya ile Aktunç’un yolları ayrıldı
banner931
Aksa Süper Ligin genç teknik adamlarından olan ve son 3 sezondur Mesarya takımını çalıştıran başarılı teknik adam Nazım Aktunç Mesarya’dan ayrıldı.
Aktunç, Mesarya yönetimiyle yaptığı görüşme sonucunda yeni sezonda kulüpte çalışmama kararı aldı.
Mesarya’yı 1. Lig’den Süper Lige taşıyan ve bu sezon ise Süper Lig 3’lüğü elde ederek kulübe tarihi bir başarı yaşatan başarılı teknik adam Nazım Aktunç dün Çetinkaya ile oynanan maçla son kez takımın başında sahaya çıktı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.