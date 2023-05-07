Mesarya ile Aktunç’un yolları ayrıldı

Aksa Süper Ligin genç teknik adamlarından olan ve son 3 sezondur Mesarya takımını çalıştıran başarılı teknik adam Nazım Aktunç Mesarya’dan ayrıldı.

Aktunç, Mesarya yönetimiyle yaptığı görüşme sonucunda yeni sezonda kulüpte çalışmama kararı aldı.

Mesarya’yı 1. Lig’den Süper Lige taşıyan ve bu sezon ise Süper Lig 3’lüğü elde ederek kulübe tarihi bir başarı yaşatan başarılı teknik adam Nazım Aktunç dün Çetinkaya ile oynanan maçla son kez takımın başında sahaya çıktı.

