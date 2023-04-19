Mesarya, Gönyeli’yi 1. Lige uğurladı

AKSA Süper Lig'in 27'nci haftasında Mesarya'ya evinde 3-1 mağlup olan Gönyeli Süper Lig'e veda etti

Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Buse Bağrıkara

Gönyeli: Mustafa Dağman, Buray (60.Dk Yusuf), Ali Nazlıoğlu, Mustafa Hacı, Kahraman, Anıl (46.Dk Berkay), Dennis, Barış, Rıdvan (89.Dk Aykul), Ahmet Eser, Süleyman

Mesarya: Mehmet Özeralp, İbrahim Çıdamlı, Orhan, Hüseyin Çıdamlı (82.Dk Mustafa Ayker), Oğuzhan (75.Dk Oğulcan), Ali Üçtaş (65.Dk Can), Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debouto, Yusuf Altıner

Goller: 80.Dk (P) Kahraman (Gönyeli)- 15.Dk (P) İbrahim Çıdamlı, 16.Dk Ahmet Kara, 20.Dk Orhan (Mesarya)



AKSA Süper Ligin 27. Hafta maçında Gönyeli, Mesarya’yı Tepe’de Gönyeli Stadında konuk etti. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Gönyeli, Süper Lig’e veda etti.

Şu ana kadar 11 puan toplayabilen kırmızı beyazlılar, ligde kalan 3 maçını prestij amaçlı oynayacak.

Kırmızı beyazlılar, gelecek sezon ise 1. Lig'de mücadele edecek.

Gönyeli'nin yanı sıra, lige devam etmeyeceği açıklanan Miracle Değirmenlik de küme düşen bir başka ekip olmuştu.

Miracle Değirmenlik ve Gönyeli'nin yanı sıra lige veda edecek bir diğer takım, ligin sona ermesiyle oynanacak Play Out maçları sonunda belli olacak.

14.Dk: Mesarya atağında sol kanattan ceza alanına yapılan ortada Gönyeli savunmasında Barış topu uzaklaştırmak isterken topa eliyle müdahale edince hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İbrahim Çıdamlı topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-1 Mesarya

16.Dk: Mesarya atağında sol kanattan Ahmet Kara rakip ceza alanına girdi ve vuruşunda top kaleci Mustafa’nın müdahalesine rağmen filelere gitti. Gönyeli 0-2 Mesarya

20.Dk: Mesarya atağında ceza alanına yapılan ortada kaleci Mustafa’nın uzaklaştıramadığı topu Sinan tekrar ceza alanına gönderdi ve Orhan vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-3 Mesarya

80.Dk: Gönyeli atağında ceza alanına yapılan ortada Mesarya savunmasının elle müdahalesi sonrasında hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kahraman topu filelere gönderdi. Gönyeli 1-3 Mesarya

