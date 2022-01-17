Mesarya'da hedef kupa

Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç, ikinci devrede bulundukları yerden yukarılara çıkmak istediklerini belirterek Ligde rahat konuma gelip kupada gidebildikleri yere kadar ilerlemek istediklerini vurguladı

Necati KÜLAHLILAR2021 – 2022 Futbol sezonunun ara transfer döneminde Türk Ocağı’ndan önemli yıldızları kadrosuna katan Mesarya ikinci devre hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.Mesaryateknik direktörü Nazım Aktunç, ikinci devreye yönelik açıklamalarda bulundu. Nazım Aktunç’un “Bizim ligin zirvesini zorlama gibi bir hedefimiz yoktur. Liderden 9 puan gerideyiz ve üzerimizde çok takım vardır. Şampiyonluk gibi bir hayalimiz yoktur. Biz bulunduğumuz noktadan yukarıya çıkmak istiyoruz. Kupa hedefimiz vardır.” dedi.Ligde rahat konuma gelip kupada gidebildikleri yere kadar ilerlemek istediklerinin altını çizen Aktunç“Zaten iyi bir takımımız vardı. Nokta transferlerle bu kadromuzu daha da güçlendirdik.”Kamp çalışmasının da çok iyi geçtiğini, özelliklekaynaşma ve yeni transferlerin takımı tanıması adına çok iyi olduğunu vurgulayarak“Kısa ama faydalı bir kamp geçirdik. İkinci devreye en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.