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Mesarya, Baf'ı ateşe attı

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AKSA Süper lig son hafta karşılaşmasında Mesarya konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu mağlup ederek sezonu galibiyetle kapatırken, Baf ise play-out maçlarına çok geride başlayacak

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Mesarya, Baf'ı ateşe attı

YER: Paşaköy 100. Yıl Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Sertan Alkın, Halil Erdem Canaloğlu

MESARYA: Hasan(DK 81 Süleyman), Abdullah, Orhan, İbrahim Çıdamlı(DK 50 Oğuzhan), Hüseyin, Remzi, Ertaç, Okan(DK 81 Devrim), Sinan, Bilal, Yusuf(DK 61 Mustafa).


BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, İbrahim, Ekrem(DK 77 Osman), Hasan, Yusuf, İbrahim(DK 72 Ahmet), Doğan(DK 55 Mustafa Yorulmaz), Mustafa, Metin(DK 72 Mihail), Ömer(DK 55 Onur), Hüseyin.

GOLLER: DK 21 Orhan, DK 70,75,76 Remzi(Mesarya)

Aksa Süper Lig'in 30. haftasında orta sıralardaki Mesarya konuk ettiği Play-out hattının en altındaki baf Ülkü Yurdu'nu farklı mağlup ederek onu adeta ateşe attı.
Remzi’nin(3) ve Orhan’ın golü ile konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 4-0 mağlup eden Mesarya ligi galibiyetle tamamladı. Aldığı bu galibiyetle sezonu 49 puanla altıncı sırada tamamlayan Mesarya, Remzi’nin de 3 gol kaydettiği maç sonrasında oyuncusunun ligi 25 golle zirvede tamamlamasına neden oldu.

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