Mertens riske edilmeyecek

Süper Lig'in lideri Galatasaray, cuma günü karşılaşacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda, bu maç öncesi DriesMertens'in tedavisi devam ediyor.

35 yaşındaki oyuncunun, 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Galatasaray'ın, Antalya kampına katılan Belçikalı futbolcu bireysel olarak çalışmıştı.

İstanbul'da da takımla birlikte antrenmana katılmayan tecrübeli oyuncunun, tam olarak hazır olmadan riske edilmeyeceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında Mertens'in yokluğunda forvet arkasında JuanMata'yı kullanmıştı. İspanyol futbolcunun da sakatlanmasının ardından, o bölgede zorunlu bir değişiklik olacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, Konya deplasmanında Nicolo Zaniolo'ya şans verebileceği ifade edildi.

