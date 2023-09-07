banner913
banner932
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
50 0
Hakemler atletik testten geçti
Hakemler atletik testten geçti
17 0
 
Serin ve nemli hava geliyor…
Serin ve nemli hava geliyor…
29 0
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
29 0
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
21 0
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
24 0
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
39 0
banner964

Mehmet Erol, Dum Dum oldu

banner476

banner825
Mehmet Erol, Dum Dum oldu
banner971
Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına devam ederken transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor.
Dumlupınar, Mağusa Türk Gücü’nün yeni sezon kadrosunda yer almayan Mehmet Erol’u transfer etti. Yıldız futbolcu Mehmet Erol kiralık olarak Dumlupınar’a transfer oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.