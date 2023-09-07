Mehmet Erol, Dum Dum oldu

Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına devam ederken transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor.
Dumlupınar, Mağusa Türk Gücü’nün yeni sezon kadrosunda yer almayan Mehmet Erol’u transfer etti. Yıldız futbolcu Mehmet Erol kiralık olarak Dumlupınar’a transfer oldu.
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