Marcao'nun talipleri artıyor

Galatasaray’da yeni yönetimi Marcao konusunda zor bir karar süreci bekliyor. Brezilyalı stoperi isteyen kulüp sayısı artmaya devam ediyor. Atalanta ve Sevilla da Marcao için teklif yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray’da Marcao’nun geleceği merak konusu… Brezilyalı stoper, özellikle UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki iyi futboluyla Avrupa takımlarının takibine girdi.

Daha önce Roma ve Napoli’nin istediği 26 yaşındaki futbolcu için bu kez Atalanta ve Sevilla devreye girdi. Diego Carlos’u Aston Villa’ya satan Sevilla, bu oyuncunun boşluğunu Marcao ile doldurmak istiyor.

İspanyol kulübünün Brezilyalı stoper için 15 milyon avroyu gözden çıkardığı bildiriliyor. İtalyan gazeteleri de Atalanta’nınMarcao için teklif yapmaya hazırlandığını okurlarını duyurmuştu.

Seçim sürecine giren Galatasaray’da, transfer tekliflerine ilişkin karar yeni yönetime bırakıldı. Galatasaray'ın iki başkan adayı da yıldız oyuncu satışına sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Marcao’nun ise bu transfer döneminde Avrupa’ya gitmeyi isteyebileceği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun bu tercihinde, Galatasaray’ın Avrupa kupalarına katılmayacak olmasının etkisine dikkat çekiliyor.

Marcao’nun transferle birlikte göstereceği performansla Brezilya milli takımı ile Dünya Kupası’na gitmek istediği de dile getiriliyor. Marcao, 2019 yılında Portekiz ekibi Chaves’den 4 milyon avroya Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı forma ile 140 maça çıkan Brezilyalı defans oyuncusu, 2 kez fileleri sarstı, 1 de gol pası verdi.

