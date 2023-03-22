Maraş’tan Baf’a geçit yok

Play-out hattındaki Unimar Maraş konuk ettiği ikinci sıradaki Baf Ülkü Yurdu’nu 2-1 mağlup ederek evine eli boş gönderdi

: Maraş Necip Halil Kartal StadıŞakir Azizoğlu, Nurhan Kutlugün, Abdulkadir KaradağCenkay, Emre, Serkan, Muzaffer, Burak, Mustafa Baydoğan, Mehmet Ergün, Oğuz, Ahmet Hellaç, Onur, Hasan Bayandursun(Emre Karaciğer): Onurhan, Salih, Mustafa Çağlar, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yorulmaz, Ali Kemal, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, İbrahim Çağoğlu, OsmanDk .54 Emre Karaciğer ve Dk. 84 Ahmet (Maraş), Dk. 77 Süleyman (Pen.)(Baf Ülkü Yurdu)Aksa 1. Ligin 22. Haftasında hedefleri farklı iki takım olan Unimar Maraş ile Baf Ülkü Yurdu arasındaki zorlu mücadelenin galibi ev sahibi Maraş oldu.Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Unimar Maraş konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu takımını ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.İki takımında kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk devresi 0-0 tamamlandı.İkinci devreye iyi başlayan Maraş takımı 54. Dakikada oyuna ikinci devrede giren Emre Karaciğer’in güzel golüyle 1-0 öne geçti.Baf Ülkü Yurdu takımı 77. Dakikada kazandığı penalty atışında topun başına geçen Süleyman topu ağlalrla buluşturarak skoru 1-1’e getirdi.84. Dakikada gelişen Maraş atağında sol kanatta topla buluşan Ahmet Hellaç güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2-1.Bu sonucun ardından Unimar Maraş puanını 25 yaparak 12. Sıraya yükselirken, Baf Ülkü Yurdu 43 puanla 2. sıradaki yerini korudu.