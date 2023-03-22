Maraş’tan Baf’a geçit yok

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Nurhan Kutlugün, Abdulkadir Karadağ
Maraş: Cenkay, Emre, Serkan, Muzaffer, Burak, Mustafa Baydoğan, Mehmet Ergün, Oğuz, Ahmet Hellaç, Onur, Hasan Bayandursun(Emre Karaciğer)
Baf Ülkü Yurdu: Onurhan, Salih, Mustafa Çağlar, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yorulmaz, Ali Kemal, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, İbrahim Çağoğlu, Osman
Goller: Dk .54 Emre Karaciğer ve Dk. 84 Ahmet (Maraş), Dk. 77 Süleyman (Pen.)(Baf Ülkü Yurdu)
Aksa 1. Ligin 22. Haftasında hedefleri farklı iki takım olan Unimar Maraş ile Baf Ülkü Yurdu arasındaki zorlu mücadelenin galibi ev sahibi Maraş oldu.
Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Unimar Maraş konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu takımını ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
İki takımında kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk devresi 0-0 tamamlandı.
İkinci devreye iyi başlayan Maraş takımı 54. Dakikada oyuna ikinci devrede giren Emre Karaciğer’in güzel golüyle 1-0 öne geçti.
Baf Ülkü Yurdu takımı 77. Dakikada kazandığı penalty atışında topun başına geçen Süleyman topu ağlalrla buluşturarak skoru 1-1’e getirdi.
84. Dakikada gelişen Maraş atağında sol kanatta topla buluşan Ahmet Hellaç güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2-1.
Bu sonucun ardından Unimar Maraş puanını 25 yaparak 12. Sıraya yükselirken, Baf Ülkü Yurdu 43 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|22
|16
|2
|4
|66
|23
|43
|50
|2.
|Baf Ülkü Yurdu
|22
|13
|4
|5
|45
|24
|21
|43
|3.
|Yeniboğaziçi DSK
|22
|12
|5
|5
|55
|25
|30
|41
|4.
|Esentepe KKSK
|22
|11
|7
|4
|46
|22
|24
|40
|5.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|22
|10
|8
|4
|41
|27
|14
|38
|6.
|Düzkaya KOSK
|21
|10
|5
|6
|37
|27
|10
|35
|7.
|Yalova SK
|21
|9
|6
|6
|28
|26
|2
|33
|8.
|Mormenekşe GBSK
|22
|8
|7
|7
|38
|34
|4
|31
|9.
|Lapta TBSK
|22
|9
|3
|10
|34
|31
|3
|30
|10.
|Binatlı YSK
|22
|7
|6
|9
|33
|35
|-2
|27
|11.
|Girne Halk Evi
|22
|8
|3
|11
|21
|28
|-7
|27
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|22
|7
|4
|11
|42
|47
|-5
|25
|13.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|22
|6
|7
|9
|31
|42
|-11
|25
|14.
|İncirli SK
|22
|3
|6
|13
|21
|52
|-31
|15
|15.
|Dörtyol SK
|22
|3
|4
|15
|17
|55
|-38
|13
|16.
|Yenierenköy TSK
|22
|3
|3
|16
|28
|85
|-57
|12