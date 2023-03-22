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Maraş’tan Baf’a geçit yok

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Play-out hattındaki Unimar Maraş konuk ettiği ikinci sıradaki Baf Ülkü Yurdu’nu 2-1 mağlup ederek evine eli boş gönderdi

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Maraş’tan Baf’a geçit yok
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Stadyum: Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Nurhan Kutlugün, Abdulkadir Karadağ
Maraş: Cenkay, Emre, Serkan, Muzaffer, Burak, Mustafa Baydoğan, Mehmet Ergün, Oğuz, Ahmet Hellaç, Onur, Hasan Bayandursun(Emre Karaciğer)
Baf Ülkü Yurdu: Onurhan, Salih, Mustafa Çağlar, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yorulmaz, Ali Kemal, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, İbrahim Çağoğlu, Osman
Goller: Dk .54 Emre Karaciğer ve  Dk. 84 Ahmet (Maraş), Dk. 77 Süleyman (Pen.)(Baf Ülkü Yurdu)
 
Aksa 1. Ligin 22. Haftasında hedefleri farklı iki takım olan Unimar Maraş ile Baf Ülkü Yurdu arasındaki zorlu mücadelenin galibi ev sahibi Maraş oldu.
Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Unimar Maraş konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu takımını ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
İki takımında kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk devresi 0-0 tamamlandı.
İkinci devreye iyi başlayan Maraş takımı 54. Dakikada oyuna ikinci devrede giren Emre Karaciğer’in güzel golüyle 1-0 öne geçti.
Baf Ülkü Yurdu takımı 77. Dakikada kazandığı penalty atışında topun başına geçen Süleyman topu ağlalrla buluşturarak skoru 1-1’e getirdi.
84. Dakikada gelişen Maraş atağında sol kanatta topla buluşan Ahmet Hellaç güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2-1.
Bu sonucun ardından Unimar Maraş puanını 25 yaparak 12. Sıraya yükselirken, Baf Ülkü Yurdu 43 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 22 16 2 4 66 23 43 50
2. Baf Ülkü Yurdu 22 13 4 5 45 24 21 43
3. Yeniboğaziçi DSK 22 12 5 5 55 25 30 41
4. Esentepe KKSK 22 11 7 4 46 22 24 40
5. Pera L. Gençler Birliği SK 22 10 8 4 41 27 14 38
6. Düzkaya KOSK 21 10 5 6 37 27 10 35
7. Yalova SK 21 9 6 6 28 26 2 33
8. Mormenekşe GBSK 22 8 7 7 38 34 4 31
9. Lapta TBSK 22 9 3 10 34 31 3 30
10. Binatlı YSK 22 7 6 9 33 35 -2 27
11. Girne Halk Evi 22 8 3 11 21 28 -7 27
12. Ünimar Maraş GSK 22 7 4 11 42 47 -5 25
13. M. Hacıali Yılmazköy SK 22 6 7 9 31 42 -11 25
14. İncirli SK 22 3 6 13 21 52 -31 15
15. Dörtyol SK 22 3 4 15 17 55 -38 13
16. Yenierenköy TSK 22 3 3 16 28 85 -57 12
 

 
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