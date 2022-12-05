banner875
banner885
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
14 0
21 0
 
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
7 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
36 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
21 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
26 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
banner878
banner887

Mannaş: Teknik heyetimize güvenimiz tamdır

banner476

Evren Mannaş, “Bizim teknik heyetimize güvenimiz tamdır. Biz bu teknik heyetle Süper Lige çıktık. Bu teknik heyetle de Süper Ligde mücadele ediyoruz. Süper Ligde mücadele etmeye de devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı

banner825
Mannaş: Teknik heyetimize güvenimiz tamdır
AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş, takımın teknik heyetine güvenlerinin tam olduğunu açıkladı.
Takımın aldığı mağlubiyetler sonrasında teknik heyete ve takıma güven belirten Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:
“Hamitköy olarak şanssız bir sezon başlangıcı yaptık. Arka arkaya şanssız maçlar oynayarak maçlar kaybettik. Ama bizler bu şanssız dönemin geçici olduğuna inanıyoruz.
Teknik heyetimiz takımı maçlara en iyi şekilde hazırlıyor. Sahadaki oyun da bunun göstergesidir. Takım olarak 1 galibiyete ihtiyacımız vardır. Bu galibiyeti de bu teknik heyetle alacağız. Teknik direktörümüz Ahmet Sakallı yardımcısı Ragıp Kanatlı ve kaleci antrenörümüz Latif Sakar futbolcularımızı en iyi şekilde antrene ediyor.
Bizim teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tamdır. Biz bu teknik heyetle Süper Lige çıktık. Bu teknik heyetle de Süper Ligde mücadele ediyoruz. Süper Ligde mücadele etmeye de devam edeceğiz.”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.