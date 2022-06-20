Malik Sercan Gök transferi için imzalar atıldı

AKSA Süper Ligin Mağusa ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar, yeni sezona yönelik ilk transferini bugün gerçekleştirdi.Yonpaş Dumlupınar, bonservisi Yeni Erenköy’de bulunan BTM 1. Lig gol kralı Malik Sercan Gök’ü kadrosuna kattı.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda Yeni Erenköy Türk Spor Kulübü'nü temsilen Nihat Selengin ile Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nü temsilen Enver Faris ve Mülki Çemender'in imza attığı, bonservisli olarak gerçekleşen transferin her iki kulüp için de hayırlı olmasını dilendi.