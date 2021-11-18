Mahmut’un tedavisine başlandı

İbrahim DALOĞLU
AKSA 1. Lig’in Lefkoşa temsilcilerinden China Bazaar Gençlik Gücü takımının geçtiğimiz hafta sonu konuk olduğu Dörtyol deplasmanında maçın ikinci yarısının başında yaşadığı şanssız sakatlık sonucu kolu kırılan başarılı orta saha futbolcusu Mahmut Yumuşak’ın tedavisine başlandı.
Maçın 52. Dakikasında rakibiyle birlikte düştüğü saha kenarı tellerine giren sol kolunun dirsekten yukarında kırık oluşan Mahmut’un kolundaki sinirlerin zarar görmemesi nedeniyle ameliyata gerek duyulmadığı bildirildi.
Mahmut’un kırık kolunun 8 hafta alçıda kalacağı belirtilirken, Mahmut’un 2. devre hazırlıklarına katılabileceği düşünülüyor.
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