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Mağusa'da çifte şampiyonluk coşkusu

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Aksa Süper Lig’de hem A takım hem de A2 takımıyla 2021-22 sezonu şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü görkemli bir törenle çifte şampiyonluğunu kutladı

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Mağusa'da çifte şampiyonluk coşkusu
Aksa Süper Lig’de 2021-22 futbol sezonu şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü A ve A2 takımları dün oynanan karşılaşmalar sonrasında Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yapılan kupa töreniyle şampiyonluklarını kutladılar. Dr. Fazıl Küçük Stadı görkemli bir kutlamaya sahne oldu.
Kupa törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bazı bakanlar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile lig sponsoru AKSA yetkilisi katılırken, şampiyon MTG takımına kupasını Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Sucuoğlu birlikte verdiler.
Kupa töreniyle birlikte muhteşem bir havai fişek gösterisi yapılırken, MTG futbolcuları ile taraftarlar bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdiler.   
 
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