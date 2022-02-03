Löw Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe gelecek sezonun teknik direktörünü netleştirmek için önemli yol kat etti. Birçok teknik direktörle görüşen Başkan Ali Koç, JoachimLöw ile büyük ölçüde anlaştı

Alman teknik adamla, gelecek sezonun yapılanması için birçok konuda uzlaşma sağlandı.

Sarı lacivertliler, Löw ile özellikle Samandıra’daki yetkiler, kurulacak ekip, alt yapı koordinasyonu ve transfer bütçesi konularında el sıkıştı.

Görüşmeleri yürüten Başkan Ali Koç’un, Löw ile imzaların atılması halinde planlamayı açıklaması bekleniyor.

Anlaşma resmiyet kazandığında, tecrübeli teknik adam sezonun kalan kısmında takımı yakından takip edecek.



