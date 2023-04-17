Liseler futbolda LTL ve Bekirpaşa Lisesi şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Komitesi tarafından organize edilen Liseler arası futbol turnuvasında kadınlarda Lefkoşa Türk Lisesi, erkelerde ise BekirpaşaLisesi şampiyon oldular.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayelerinde ilk kez organize edilen ve geniş bir katılımla gerçekleşen Genç Kız Futbol Müsabakalarının şampiyonu Lefkoşa Türk Lisesi oldu. Finalde rakibi Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni 2 - 0 yenmeyi başaran LTL İlk kupayı kazanarak tarihe geçti.
BEKİRPAŞA LİSESİ 45 YIL SONRA ŞAMPİYON
Liselerarası Erkekler Futbol Turnuvası’nda finalde karşı karşıya gelen Bekirpaşa ile Lapta Yavuzlar Lisesi arasındaki zorlu mücadelenin galibi 1 – 0’lık skorla Bekirpaşa Lisesi oldu.
Bekirpaşa Lisesi bu elde ettiği başarıyla 45 yıl önce kazanılan şampiyonluğa yeniden ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.
ÜÇÜNCÜLÜKLER ANAFARTALAR VE NKL’NİN
Üçüncülük maçlarında ise erkeklerde Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Anafartalar Lisesi’ni 1-0, kızlarda da Namık Kemal Lisesi, Bekirpaşa Lisesi’ni 2-1 yenerek şampiyonayı üçüncü tamamladı.
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