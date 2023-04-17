banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Liseler futbolda LTL ve Bekirpaşa Lisesi şampiyon

banner476

İlk kez organize edilen ve geniş bir katılımla gerçekleşen Genç Kız Futbol Müsabakalarının şampiyonu Lefkoşa Türk Lisesi olurken, Liselerarası Erkekler Futbol Turnuvası’nda ise Bekirpaşa Lisesi şampiyon oldu

banner825
Liseler futbolda LTL ve Bekirpaşa Lisesi şampiyon
banner931
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Komitesi tarafından organize edilen Liseler arası futbol turnuvasında kadınlarda Lefkoşa Türk Lisesi, erkelerde ise BekirpaşaLisesi şampiyon oldular.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayelerinde ilk kez organize edilen ve geniş bir katılımla gerçekleşen Genç Kız Futbol Müsabakalarının şampiyonu Lefkoşa Türk Lisesi oldu. Finalde rakibi Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni 2 - 0 yenmeyi başaran LTL İlk kupayı kazanarak tarihe geçti.

BEKİRPAŞA LİSESİ 45 YIL SONRA ŞAMPİYON
Liselerarası Erkekler Futbol Turnuvası’nda finalde karşı karşıya gelen Bekirpaşa ile Lapta Yavuzlar Lisesi arasındaki zorlu mücadelenin galibi 1 – 0’lık skorla Bekirpaşa Lisesi oldu.
Bekirpaşa Lisesi bu elde ettiği başarıyla 45 yıl önce kazanılan şampiyonluğa yeniden ulaşmanın  mutluluğunu yaşadı.
ÜÇÜNCÜLÜKLER ANAFARTALAR VE NKL’NİN
Üçüncülük maçlarında ise erkeklerde Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Anafartalar Lisesi’ni 1-0, kızlarda da Namık Kemal Lisesi, Bekirpaşa Lisesi’ni 2-1 yenerek şampiyonayı üçüncü tamamladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.