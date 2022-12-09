Liderin maçını Evren Karademir yönetecek

Aksa Süper Lig lideriMağusa Türk Gücü alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göçmenköy ile bugün oynayacağı karşılaşmayı Evren Karademir yönetecek

Aksa Futbol Liglerinde 12. Hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de bugün 4’er ve yarın 4’er maç oynanarak 12. Hafta tamamlanmış olacak.

Aksa Süper Lig’de lider Mağusa Türk Gücü alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göçmenköy ile bugün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı Evren Karademir yönetecek.

Aksa 1. Lig lideri Miracle Karşıyaka ise gözü zirvede olan takımlardan biri olan Düzkaya ile Çatalköy Nihat BağcıerStadı’nda karşılaşacak. Bu önemli mücadelenin orta hakemliğini ise Kerem Eran yapacak.

Haftanın derbi mücadelesi olan iki Güzelyurt takımı Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasında bugün oyanacak karşılaşmayı ise Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

İşte Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-MeritA.Yeşilova (Serkan Şimşek)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-MağusaT.Gücü (Evren Karademir)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Gönyeli (Zekai Töre)

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-K.Kaymaklı (Ferhat Tuna)

11 ARALIK 2022, PAZAR

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Miracle Değirmenlik (Ali Özer)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Türk Ocağı (Mehmet Sezener)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-ChinaB.G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Çetinkaya (Fehim Dayı)

AKSA 1.LİG

BUGÜN

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Miracle Karşıyaka (Kerem Eran)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Girne H.Evi (Fatih Bardakçıoğlu)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-BafÜ.Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Ünimar Maraş (Hakan Ünal)

11 ARALIK 2022, PAZAR

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Mormenekşe (Osman Özpaşa)

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Esentepe (Şakir Azizoğlu)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda PeraG.Birliği-Yalova (Emre Öztaşlı)

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-İncirli (Hüseyin Özkan)



