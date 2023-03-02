Liderin maçında düdük Şakir Azizoğlu’nda

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Ligleri'nde 19. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig’de lider Mağusa Türk Gücü’nün Gönyeli’yi konuk edeceği karşılaşmanın orta hakemliğini Şakir Azizoğlu yapacak.

AKSA SÜPER LİG

4 Mart 2023, Cumartesi

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-K.Kaymaklı (Serkan Şimşek)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Cihangir (Mustafa Öztugay)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Yonpaş Dumlupınar (Emre Öztaşlı)

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Gönyeli (Şakir Azizoğlu)

5 Mart 2023, Pazar

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Doğan T.Birliği (Ali Özer)

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Çetinkaya (Turgay Misk)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Lefke (Ferhat Tuna)



AKSA 1.LİG

4 Mart 2023, Cumartesi

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. Hacıali Yılmazköy-Yeniboğaziçi (Kerem Eran)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Yalova (Osman Özpaşa)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-İncirli (Hüseyin Eyyüpler)

5 Mart 2023, Pazar

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yenierenköy-Pera Gençler Birliği (Hüseyin Özkan)

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Lapta (Evren Karademir)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Baf Ülkü Yurdu (Fehim Dayı)

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Ünimar Maraş (Mehmet Sezener)

