Liderin maçı Muhtaroğlu’nun

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Birinci Ligde 13 ve 14 Kasım tarihlerinde oynanacak olan 9.haftanın programınıve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Yeni Boğaziçi ile lider Gençler Birliği arasında Osman Mehmet Ergün Stadında oynanacak Doğu derbisini Hakan Muhtaroğlu yönetecek.

Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

13 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Esentepe – Yalova, Erdal Barut Stadı, Serkan Durmaz

Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı, Şakir Azizoğlu

Dörtyol – ChinaBazaar GG, AdemNuralStadı, Osman Özpaşa

Değirmenlik – İncirli, Sadık Cemil Stadı, Hakan Ünal

14 Kasım Pazar, Saat 14:30

Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği Osman Mehmet Ergün Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Çetinkaya – Maraş, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı

Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Emek Stadı, Evren Karademir

Karşıyaka – Görneç, Ergin Şahdur Stadı, Ömer Doğru

