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Lider takipçisini ağırlayacak

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Lider Mağusa Türk Gücü’nün Gönyeli ile Dr Fazıl Küçük Stadında oynayacağı maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek

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Lider takipçisini ağırlayacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Süper Ligin 12. hafta maçlarının programını ve maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Lider Mağusa Türk Gücü’nün Gönyeli ile Dr Fazıl Küçük Stadında oynayacağı maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
4 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Yenicami – Cihangir, Atatürk Stadı,Turgay Misk
Türk Ocağı – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı
Lefke – Yonpaş Dumlupınar,16 Ağustos Stadı, Mehmet Sezener
Mesarya – Göçmenköy, 110. Yıl Stadı, Mustafa Öztugay
5 Aralık Pazar, Saat 14:00
Mağusa Türk Gücü – Gönyeli, Dr Fazıl Küçük Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Küçük Kaymaklı – Hamitköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer
Girne Halk Evi – Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir
Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, Üner BerkalpStadı, Kerem Eran
 
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