Lider öldü öldü dirildi

7 golün çıktığı maçta lider MTG, konuk ettiği Gönyeli’yi ecel terleri dökerek son dakikalarda bulduğu golle 4-3 mağlup etti

Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan, İbrahim Katmer

MTG: Ferhat, Emre Kuvvetlişahin, Lawrence, İsaac, Uğur, (90+4’ Atay), Şenol, Mehmet Gürlü, Arif, Emre Özsin, Michael Pote, Mustafa Yaşınses (73’ Baran)

Gönyeli: Mustafa, Ahmet, Ali, Bariş, (46’ İsmet), Kadir, Rıdvan, (27’ Anıl), (71’ Ömer), Berkay, (46’ Yusuf), Mustafa Hacı, Deniz, (62’ Kaan), Kahraman, Osita

Goller: 19’ Arif, 39’ ve 90’ –penaltı Pote, 57’ Emre Özsin (MTG), 3’ Osita, 53’ Kadir, 54’ Anıl (Gönyeli)





Aksa Süper Ligin 19. Haftasında lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Gönyeli karşısında geriye düştüğü maçı son anlarda bulduğu golle 4-3 kazanarak liderliğini sürdürdü.

5’: Hızlı gelişen Gönyeli Kahraman sağdan ortaladı. Osita arka direkte topu ağlara gönderdi 0-1.

10’: MTG atağında Mustafa Yaşınses pasını verdi. Emre Özsin’in karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Mustafa Dağman çıkardı.

39’: Gönyeli savunmasında Barış’ın büyük hatasında Pote topu kaptı ve kaleci Mustafa’yı da çalımlayarak topu filelere gönderdi 1-1.

49’: MTG atağında Mustafa soldan ortaladı. Emre yakın pozisyonda vurdu. Kaleci Mustafa yine çıkardı.

52’: Osita soldan getirdi. Kahraman bomboş durumda topu kaleye yönlendirdi. Kaleci Ferhat çıkardı.

53’ Gönyeli’nin kullandığı kornerde Kadir sol çaprazdan vurdu. Savunma arasından geçen top ağlara gitti 2-2.

54’: MTG savunmasının kademe hatası yaptığı pozisyonda Anıl yakın mesafeden topu ağlara gönderdi 2-3.

57’: MTG’de kazanılan kornerde Arif kullandı. Emre Özsin kafa ile topu ağlara gönderdi 3-3.

90’: MTG atağında Uğur soldan çalımlarla ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalmak üzereyken Yusuf’un darbesi ile yerde kaldı. Hakem Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Pote topu ağlara gönderdi 4-3

