Lider Konya'dan eli boş döndü

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Zorbay Küçük yönetti.
İlk yarıda 37. dakikada Rashica ile öne geçen Galatasaray, ikinci yarının 62. dakikasında Soner Dikmen'in attığı gole engel olamadı ve skor eşitlendi. Son dakikalara doğru baskısını arttıran Galatasaray geride boşluklar bıraktı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Konyaspor 90+3. dakikada Oğulcan Ülgün'nün attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşmadan 3 puan ile ayrılan ekip Konyaspor oldu.
Ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılıların serisi sona erdi.
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